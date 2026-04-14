فوق المليون للمثقال .. صعود أسعار الذهب وسط تراجع الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الثلاثاء ، بالأسواق المحلية في بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان وسط تراجع سعر صرف الدولار مع افتتاح التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.033 مليون دينار، وسعر الشراء 1.029مليون، فيما سجلت يوم الاثنين البيع 1.025 مليون.

وأشار المراسل، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.003 مليون، وبلغ سعر الشراء 999 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.035 و 1.045 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.005 مليون و 1.015 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.090 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.040 مليون، و عيار 18 سعر بيع 890 ألف دينار.

يأتي هذا تزامناً مع هبوط أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، في بغداد وأربيل. وقد انخفضت الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجل 153700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاثنين 154150 ديناراً مقابل 100 دولار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.