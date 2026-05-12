فوق المليون دينار.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.015 مليون دينار، وسعر الشراء 1.011 مليون دينار، فيما سجل يوم أمس الاثنين 1.010 مليون دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 985 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 981 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.015 و1.025 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 985 و995 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.048 مليون دينار، وعيار 21 بيع مليون دينار، وعيار 18 بيع 857 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار، وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.