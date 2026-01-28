فوق المليون.. استمرار ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي عند 1.141 مليون دينار، وسعر الشراء 1.137 مليون دينار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الثلاثاء 1.105 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 1.111 مليون دينار، فيما سجل سعر الشراء 1.107 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.140 مليون دينار و1.150 مليون دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.110 مليون دينار و1.120 مليون دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.210 مليون دينار، وعيار 21 عند 1.155 مليون دينار، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 990 ألف دينار.

وبذلك تستمر أسعار الذهب بالارتفاع منذ أن تجاوزت يوم الأربعاء الماضي (21 كانون الثاني) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.