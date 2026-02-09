فوق المليون.. ارتفاع جديد لأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي عند 1.059 مليون دينار، مقابل سعر شراء بلغ 1.055 مليون دينار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الأحد 1.044 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.029 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.025 مليون دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.060 مليون دينار و1.070 مليون دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.030 مليون دينار و1.040 مليون دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.160 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.105 مليون دينار، وعيار 18 نحو 949 ألف دينار.

يشار إلى أن أسعار الذهب قد تجاوزت في (21 كانون الثاني) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأسواق المحلية العراقية.