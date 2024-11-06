فوز ترامب يرفع مؤشرات السوق العالمية

شفق نيوز/ سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر داو جونز أعلى مستوياتهما على الإطلاق، يوم الأربعاء.

هذا وحقق المؤشر ناسداك مكاسب أيضا بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024 وعودته إلى السلطة بعد أربع سنوات من خسارته الانتخابات الماضية للبيت الأبيض.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 628.5 نقطة أو 1.49 بالمئة إلى 42850.4 نقطة عند الفتح. وربح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 82.1 نقطة أو 1.42 بالمئة ليرتفع إلى 5864.89 نقطة، وقفز المؤشر ناسداك المجمع 333.6 نقطة أو 1.81 بالمئة إلى 18772.761 نقطة.

ونجح دونالد ترامب، بوقت سابق من اليوم، في رهانه بالعودة الى البيت الأبيض في فوز بدون منازع أثار مفاجأة واسعة في الولايات المتحدة ترددت أصداؤها عبر العالم.