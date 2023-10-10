فنلندا تشعل أسعار الغاز في أوروبا

شفق نيوز/ قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 12%، يوم الثلاثاء، على خلفية مؤتمر صحفي عاجل لفنلندا حول تسرب الغاز في خط الأنابيب، الذي يربطها مع إستونيا.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية فإن العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل صعدت على مؤشر TTF، الذي يعد أكبر مركز غاز في أوروبا، بنسبة 12% إلى 534.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويوم أمس الأول الأحد الماضي، قالت فنلندا وإستونيا إن وصلة البلطيق في خط أنابيب غاز "بلتيكونيكتور" التي تمر بين البلدين عبر قاع بحر البلطيق قد تم إغلاقها بشكل مؤقت للاشتباه في حدوث تسرب.

وفي التعاملات الصباحية، ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بنحو 7% في ظل مخاوف بحدوث اضطرابات في إمدادات الغاز من أستراليا والنرويج، لكنها سارعت بالصعود بعد الإعلان من فنلندا.