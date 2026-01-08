فنزويلا محط الأنظار.. ارتفاع أسعار النفط بعد سحب المخزونات الأميركية

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، يوم الخميس، بعد يومين من التراجع، مدعومة بانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بأكثر من المتوقع، ما عزّز إقبال المستثمرين على شراء العقود الآجلة، في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب التطورات المتعلقة بفنزويلا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.40% لتصل إلى 60.20 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً أو 0.39% إلى 56.21 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد خسرا أكثر من 1% خلال اليومين الماضيين، وسط توقعات بوفرة الإمدادات العالمية خلال عام 2026، في ظل تقديرات تشير إلى فائض محتمل في المعروض النفطي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وفي تطور لافت، نشرت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي لقطات تُظهر استيلاء قوات أميركية على ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في المحيط الأطلسي، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، الاستيلاء على ناقلتي نفط مرتبطتين بكاراكاس، إحداهما تبحر تحت العلم الروسي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 3.8 ملايين برميل لتصل إلى 419.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى ارتفاع قدره 447 ألف برميل، ما شكّل عامل دعم إضافي للأسعار.

وفي السياق نفسه، أعلنت واشنطن عن اتفاق مع الحكومة الفنزويلية يتيح للولايات المتحدة الحصول على ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي، حيث أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن فنزويلا ستسلّم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يفتح منفذاً جديداً لتدفقات النفط الفنزويلي، التي تباطأت خلال الفترة الماضية بسبب القيود الأميركية على ناقلات النفط، مع احتمالية إعادة توجيه شحنات كانت متجهة إلى الصين، فيما قد تلجأ بعض المصافي الصينية المستقلة إلى النفط الإيراني لتعويض أي نقص محتمل.