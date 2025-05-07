"إفلاس كل 3 دقائق".. شركات أوروبا في أكبر مأزق منذ أكثر من عقد

شفق نيوز/ أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وكالة الائتمان "كريديت ريفورم"، ارتفاعاً حاداً في عدد حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية خلال العام الماضي.

وبلغ عدد الشركات المفلسة 190,449 شركة، وهو أعلى رقم يسجل منذ عام 2013، مسجلاً زيادة بنسبة 12.2% مقارنة بالعام السابق.

وتشير الوكالة إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي قد يستمر خلال العام الجاري، وسط استمرار الأزمات الاقتصادية وتراجع بيئة الأعمال.

وعلّق باتريك لودفيج هانتش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، قائلاً إن "ثلاث سنوات من الركود والتباطؤ الاقتصادي أثّرت بشكل ملحوظ ليس على ألمانيا وحدها، بل على عموم القارة الأوروبية".

وبحسب التقرير، فإن عدد حالات الإفلاس شهد قفزة بنسبة تقارب 70% مقارنة بمستوى 2021 الذي بلغ آنذاك 112,686 حالة، وهو ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي الحالي.

ويعود هذا الارتفاع، وفق المحللين، إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الطلب، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في القارة.

ولفت التقرير إلى أن 15 دولة من أصل 17 دولة شملتها الدراسة سجلت ارتفاعاً سنوياً في معدلات الإفلاس، وهو ما يُظهر مدى اتساع الأزمة.

وكانت فرنسا في صدارة الدول الأكثر تضرراً، حيث سجلت 66,088 حالة إفلاس، بزيادة سنوية بلغت 17.4%، وهي الأعلى على الإطلاق في تاريخها.

أما اليونان فسجلت أعلى معدل زيادة سنوية بلغت 42.5% لتصل إلى 2,012 حالة، نتيجة إدخال تشريعات جديدة تسهّل إجراءات الإفلاس.

وفي أيرلندا، ارتفع عدد الحالات بنسبة 32% إلى 875 حالة، فيما شهدت هولندا قفزة بنسبة 31.7% لتصل إلى 3,782 حالة.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أعلنت 22,070 شركة إفلاسها خلال عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 22.5% عن العام الذي سبقه.