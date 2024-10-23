"فك اختناقات بغداد".. خمسة مشاريع جديدة ستنجز قبل نهاية العام

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان العراقية نبيل الصغار، يوم الأربعاء، أن خمسة مشاريع جديدة سيتم افتتاحها قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن الخطة الحكومية التي اطلقت لفك الاختناقات المرورية بالعاصمة بغداد.

وأوضح الصغار، لوكالة شفق نيوز، أن هذه المشاريع تشمل مشروع (تقاطع المشن) الذي يتضمن نفقًا يربط منطقة الزعفرانية بالكرادة، ومجسرًا فوق سريع منطقة الدورة، بالإضافة إلى مشروع الدورة-السيدية، وتقاطع 77 القدس العبور، ومجسر المصافي كجزء من ربط جسر المعلق بالطابقين، وجسر الصرافية الثانية.

وأشار الصغار إلى أن مشاريع الحزمة الثانية سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من مشاريع الحزمة الأولى، والتي تهدف إلى فك الاختناقات المرورية.

وبين أن مشاريع الحزمة الثانية هي مكمل لمشاريع الحزمة الأولى، حيث بعد إنجاز مشروع النسور سيتم تنفيذ مشروع في فارس العربي، وبعد إكمال مشروع ساحة الطلائع سيكون هناك مشروع في ساحة اللقاء، كما تشتمل مشاريع الحزمة الثانية على إنشاء جسر يربط منطقة الكريات بمنطقة الكاظمية للسيارات.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 2023، عن عن حملة بناء مجسرات لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.