فقدان "البنزين المحسن" من محطات التعبئة في بغداد

شفق نيوز/ شهدت أغلب محطات تعبئة وقود السيارات في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاربعاء، فقدان مادة "البنزين المحسن".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن غالبية محطات الوقود في العاصمة بغداد أضحت، اليوم، خالية من مادة البنزين المحسن، مبيناً أن شركة توزيع المنتجات النفطية (حكومية) أوقفت تزويد المحطات بهذه المادة بناء على أوامر وزارة النفط، وفق بعض العاملين في تلك المحطات.

وأشار إلى أن محطة تعبئة الدورة والمطار والحرية والمنصور وملعب الشعب والكيلاني باتت خالية من البنزين المحسن، موضحاً أن محطتي ملعب الشعب والكيلاني أغلقت ابوابها كونها مخصصة لبيع البنزين المحسن فقط.

ويعتمد أغلب سائق العجلات في العراق على استخدام مادة "البنزين المحسن" مع اجواء الصيف اللاهبة، والابتعاد عن الوقود العادي، في مثل هذه الاجواء.

ويستورد العراق منتجات النفط من الخارج (غالباً من إيران والكويت) جراء عدم قدرة مصافي البلاد على إنتاج الكمية اللازمة لسد الحاجة المحلية.

وزادت حاجة العراق إلى استيراد المنتجات النفطية بعد توقف الإنتاج في مصفاة بيجي، وهو أكبر مصافي البلاد، منذ عام 2014، جراء سيطرة تنظيم داعش عليها ومن ثم تدمير أجزاء واسعة منها في حرب طرد التنظيم من المنطقة.

وما تزال المصفاة معطلة، حيث كانت تغطي ثلث حاجة العراق من مشتقات النفط بإنتاج يبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً.

ولدى العراق، وهو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك، خطط طموحة لبناء عدة مصافي لتكرير النفط في أنحاء البلاد، إلا أنه يواجه أزمات أمنية واقتصادية متعاقبة فضلاً عن سوء الإدارة والفساد.