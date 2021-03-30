فرنسا تتطلع لتنفيذ مشاريع كبيرة في العراق

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحــداد، يوم الثلاثاء، مع القائم بالأعمال في السـفارة الفرنسية جان نويل بونيو السبل الكفيلة لتوسـيع حجم التعاون الإقتصادي والثقافي، في وقت أكد فيه بونيو، أن بلاده تتطلع لتنفيذ مشاريع كبيرة في العراق.

وقال مكتب الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل في مكتبه الرسمي ببغـداد القائم بالأعمال في السـفارة الفرنسية لدى العراق جان نويل بونيو وليلى مرغاد المستشارة الثانية للسفارة، بحضور النائب آلا الطالباني عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ورئيس لجنة الصداقة العراقية الفرنسية، وجرى بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة والقضايا ذات الأهتمام المشترك، فضلاً عن السبل الكفيلة لتوسـيع حجم التعاون الإقتصادي والثقافي ومستقبل العلاقات بين البلدين الصديقين".

الحــــداد أكـد على "أهمية تفعيل الإتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيزالعلاقات التاريخية بين البلدين وتطويرها على أساس الصداقة وإحترام السيادة، والإستفادة من خبرة الشركات الفرنسية في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع البنى التحتية في مجال الطاقة والنقل".

وطالب نائب رئيس البرلمان العراقي بـ"ضرورة تبادل الزيارات بين الجانبين ولاسيما الوفود النيابية بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية لتبادل الخبرات في مجال التشريعات والقوانين".

وتطرقت الطالباني إلى "الدور الفعال للجنة الصداقة العراقية الفرنسية في توطيد العلاقات بين البلدين".

من جانبه أعرب جان نويل بونيو عن سعادته بلقائه مع نائب رئيس المجلس والبحث في الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك".

واكد وفقا للبيان "استمرار دعم الحكومة الفرنسية للعراق في البناء والإستقرار، وتطلع بلاده إلى زيادة التعاون والإستثمار وتنفيذ المشاريع الكبيرة في هذه المرحلة ليشمل جميع المجالات".