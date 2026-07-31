حريق كبير يلتهم حقل الأحدب بواسط والنفط: لا تسريب للغازات السامة (فيديو)

شفق نيوز- واسط

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، باندلاع حريق كبير داخل حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن آليات الدفاع المدني وصلت على الفور إلى محل الحادث، وشرعت بمحاصرة النيران للحد من اتساع الحريق إلى منشآت أخرى داخل الحقل.

ووفقا لتسجيل مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الدخان الأسود وألسنة النيران تصاعدت بكثافة من النفط المشتعل في الأحدب.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم فرهود، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق مسيطر عليه، وتستمر فرق الإطفاء في مكافحته، من دون حدوث أي تسرب للغازات السامة أو تأثير على عمليات الإنتاج في الحقل".

ولاحقا أصدرت وزارة النفط بيانا رسميا ذكرت فيه، أن حادث الحريق الذي حصل داخل حقل الأحدب كان محدوداً وناجماً عن احتراق في أحد أحواض التبخير للمخلفات نفطية خارج نطاق العملية الإنتاجية.

وأكدت أن الحريق لم يؤثر على سير العمليات الإنتاجية في الحقل ويبعد مسافة تزيد عن 400 متر من مواقع العمل والإنتاج ،وأن الفرق الفنية المختصة وفرق الإطفاء والسلامة تعاملت مع الحادث بشكل فوري وتمت السيطرة عليه وفق الإجراءات المعتمدة.