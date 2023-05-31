فرضها المركزي العراقي .. المصارف تشكو من غرامات تجاوزت 34 مليار دينار

شفق نيوز/ انتقدت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأربعاء، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف مما يؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.

وقال رئيس الرابطة علاء الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار خلال عامين، اثرّ على أداء معظم المصارف، وتسبب باندثار رأس مال المصارف، بنسب مختلفة".

وأضاف أن "البنك المركزي من واجبه دعم هذه المصارف، والعمل على إجراءات تعويضية من أجل طمأنة المستثمرين وحملة الأسهم"، لافتا الى أن "البنك المركزي خلال الربع الأول من العام الحالي وجه 134 غرامة بقيمة 34.7 مليار دينار وهو رقم كبير جدا يؤثر على ربحية المصارف والمستثمرين الصغار في سوق العراق للأوراق المالية".

ونوه الموسوي الى أن "البنك المركزي العراقي مطالب اليوم بإعادة أموال الغرامات للمصارف بهدف جعل اسهم المصارف اكثر جاذبية في سوق العراق للأوراق المالية، لان استمرار فرض الغرامات سينعكس سلبا على الأسهم".