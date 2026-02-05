فرص استثمارية جديدة.. انطلاق منتدى الأعمال الدولي في بغداد

شفق نيوز- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، يوم الخميس، انطلاق منتدى الأعمال الدولي بالتزامن مع فعاليات معرض بغداد الدولي في دورته الـ49، وسط تأكيد على ضرورة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الذي تجاوز الـ148 مليار دولار، وسط الإعلان عن 65 فرصة استثمارية جديدة في البلاد.

وقال نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، علي رزوقي اللامي، لوكالة شفق نوز، إن "ملتقى الأعمال الدولي يمثل منصة استراتيجية لدعم البيئة الاستثمارية وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين العراق والدول الأخرى".

وأضاف أن "الملتقى يهدف إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وتحويل المعارض من فضاءات عرض إلى أدوات فاعلة للتنمية، ويركز على تبسيط إجراءات عمل الشركات الأجنبية، وعرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات عبر لقاءات مباشرة بين الشركات والجهات الحكومية، بما يسهم في توقيع اتفاقات وتسهيل التعاون".

وأشار إلى أن "المشاركة الحكومية الواسعة تعزز ثقة المستثمرين بالسوق العراقية، وتدعم قرارات الاستثمار طويلة الأمد"، موكدا أن "العراق يسير بخطى ثابتة ليكون بيئة مستقرة وجاذبة للأعمال، مستنداً إلى موقعه وموارده".

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، عبد الرزاق الزهيري، لوكالة شفق نيوز، أن "منتدى الأعمال الدولي يعد ملتقى اقتصادياً مهما يقام على هامش معرض بغداد الدولي، ويضم عدداً كبيراً من الشركات العالمية، بهدف عرض إمكانيات العراق الاستثمارية".

وأوضح الزهيري أن "حجم الاستثمار في العراق تجاوز 148 مليار دولار، فيما يشارك القطاع الخاص العراقي بأكثر من 37 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "قطاع الخدمات يشهد نمواً ملحوظاً، ويضم أكثر من 10 ملايين عامل في مجالات الفنادق والأبنية والمطاعم والبنوك".

وأضاف أن "القطاعات الإنتاجية تمثل ركائز متميزة في الاقتصاد الوطني"، مؤكداً أن "نظرة الدول الأجنبية إلى العراق تشهد تحسناً مستمراً يوماً بعد يوم، في ظل التطورات الاقتصادية والاستثمارية المتحققة".

إلى ذلك، قدم رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيدر مكيّة، خلال مشاركته في منتدى الأعمال الدولي، شرحاً مفصلاً عن مشاريع الهيئة وفرصها الاستثمارية، مشيراً إلى الإعلان عن 65 فرصة استثمارية معروضة على الموقع الرسمي للهيئة، إلى جانب عرض عدد من المشاريع التي جرى استثمارها من قبل شركات محلية وعربية وعالمية.

واستعرض مكية خريطة مشروع الكابل البحري، وإمكانية استفادة العراق من موقعه الجغرافي الاستراتيجي لمد الكابلات الدولية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية والاتصالات.

وبين مكية، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك الكثير من المشاريع الاستراتيجية لتوفير الإيرادات غير النفطية، وان هناك رغبة من المستثمرين والشركات الاجنبية للعمل في العراق".

واستطرد أن "هناك الكثير من الفرص الاستثمارية والمشاريع على طريق التنمية، وان مدينة الطيب الاقتصادية من ستكون من المدن الصناعية الكبرى في المنطقة، وستغطي كافة احتياجات وزارات ودوائر الدولة من اجهزة ومعدات، وبعد الاكتفاء الذاتي يمكن تصدير منتجات المدينة الصناعية إلى الخارج عبر طريق التنمية".

وأشار إلى أن "الدراسات الموجودة على طريق التنمية ستكتمل في هذا العام، وبعد الانتهاء من اعداد الدراسات سيتم العمل بالمشاريع من ضمنها مدينة الطيب الاقتصادية".

واعلن أن هناك تنسيقاً مع الجانبين السوري واللبناني، حيث تم التوصل إلى موافقات مبدئية لتنفيذ مشروع إنشاء منظومة تحويل نفطي جديدة لنقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية واللبنانية، باستخدام الأموال العراقية الموجودة في لبنان، بهدف فتح منافذ تصدير جديدة للنفط العراقي نحو الأسواق الأوروبية.

كما قدمت دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط، بممثلها زياد رياض سالم، خلال منتدى الأعمال الدولي، عرضاً مفصلاً عن الفرص الاستثمارية في مجال الغاز بالمنطقة الغربية، مشيرة إلى وجود 12 منطقة واعدة يمكن حفر آبار غازية فيها، لما تمتلكه من إمكانات كبيرة لتعزيز إنتاج الغاز ودعم قطاع الطاقة في البلاد.

وبين سالم أن هذه الفرص تمثل مجالاً مهماً لجذب الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وتسهم في تقليل الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.