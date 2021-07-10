"فاو": عشر دول عربية بينها العراق تحتاج لمساعدة خارجية لتأمين الغذاء

شفق نيوز/ اعلنت منظمة الغذاء والزراعة "فاو"، يوم السبت، أن عشر دول عربية بينها العراق تحتاج الى مساعدة خارجية من أجل الغذاء بسبب النزاعات الداخلية المتعلقة بالمناخ.

وقالت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تأثيرات جائحة COVID-19، أدت بشكل أساسي من حيث خسائر الدخل، إلى تفاقم نقاط الضعف وزادت المستويات الحالية من انعدام الأمن الغذائي".

وبينت ان "10 دول عربية، بحاجة إلى مساعدة خارجية من أجل الغذاء، مع استمرار النزاعات والصدامات المتعلقة بالمناخ في تعزيز المستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي الشديد".

واشارت الى ان "العراق من بين هذه الدول العشر التي تحتاج الى مساعدة غذائية خارجية اضافة الى سوريا واليمن ولبنان والسودان وليبيا وجيبوتي واريتريا وموريتانيا والصومال".