فاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل ذروتها في 10 سنوات

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، يوم الخميس، ان أسعار الغذاء العالمية قفزت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتبلغ ذروتها في عشر سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

ورفعت المنظمة التي تتخذ من روما مقراً لها، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، قليلا توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2021 إلى مستوى قياسي عند 2.8 مليار طن من 2.788 مليار طن في تقديرات الشهر الماضي.

واستدركت بأن هذه التوقعات القياسية تظل أقل من الاستهلاك المتوقع.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يرصد الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولا، 130 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ سبتمبر/ أيلول 2011، بالمقارنة مع القراءة المعدلة لشهر أغسطس/ آب عند 128.5 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 32.8% في سبتمبر/ أيلول، كما ارتفعت أسعار السلع الزراعية بشدة العام الماضي مدفوعة بضعف المحاصيل والطلب القوي من الصين.