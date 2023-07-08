"فاو" تؤشر تراجعاً حاداً بإنتاج العراق من القمح

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم السبت، أن إنتاج القمح في العراق تراجع أكثر من الثلث في العام 2022.

وقالت المنظمة في جدول لها لشهر تموز 2022، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "واردات العراق لمحصول القمح خلال العام 2022 بلغ 2.8 مليون طن، بنسبة انخفاض بلغ 33% مقارنة بالعام 2021 الذي بلغ فيه واردات العراق من القمح 4.2 ملايين طن وهي نفس الواردات ايضا للعام 2020"، مبينة ان "معدل انتاج العراق خلال السنوات الخمس الماضية من القمح بلغت 4 ملايين طن سنويا".

واضاف ان "انتاج محصول الشعير للعام الماضي 2022 في العراق بلغ 400 الف طن، بعد ان كان 600 الف طن في عام 2021، فيما بلغ انتاجه في العام 2020 حوالي 1.1 مليون طن".

ويستورد العراق كميات كبيرة من القمح لسد النقص في كميات الدقيق التي يتم توزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية، وتعتبر استراليا وكندا وامريكا اهم الدول المصدرة للقمح الى العراق.