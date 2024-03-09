"فاو" تؤشر تراجعاً بأسعار الغذاء العالمية يتجاوز 10%

شفق نيوز/ أشّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، يوم السبت، تراجعاً جديداً في مؤشر متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية في فبراير/شباط الماضي بمقدار 8ر13 نقطة وتعادل 10.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض الأسعار العالمية للحبوب.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن (مؤشر-فاو) "المعياري" لمتوسط أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا انخفض في فبراير الماضي إلى 3ر117 نقطة بما يقل 9ر0 نقطة أساس تعادل 7ر0 بالمئة عن مستواه في التراجع في يناير السابق.

وأوضحت أن الانخفاض الشهري في (المؤشر العام للسلع الخمس الرئيسة) خلال فبراير الماضي جاء محصلة انخفاض المؤشرات الفرعية لأسعار الحبوب وأسعار الزيوت النباتية التي عوضت بشكل طفيف الزيادة في مؤشرات أسعار السكر واللحوم ومنتجات الألبان.

وعلى المستوى الفرعي الشهري انخفض مؤشر (فاو) لأسعار الحبوب في فبراير الماضي إلى 8ر113 نقطة بما يقل 1ر6 نقطة تعادل 5 بالمئة عن الشهر السابق وما يقل 9ر32 نقطة تعادل 4ر22 بالمئة عن مستواه في فبراير 2023 مع الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسة من شهر إلى آخر.

كما تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية إلى 9ر120 نقطة بما يقل 6ر1 نقطة تعادل 3ر1 في المئة في فبراير الماضي عن الشهر السابق وما يقل 15 نقطة تعادل 11 بالمئة عن مستواه في فبراير من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات أسعار السكر خلال فبراير الماضي إلى 8ر140 نقطة بزيادة 4ر4 نقاط تعادل 2ر3 بالمئة وأسعار اللحوم إلى 4ر112 نقطة بزيادة نقطتين تعادل 8ر1 بالمئة عاكسا اتجاه التراجع على مدى سبعة أشهر متتالية وأسعار منتجات الألبان إلى 120 نقطة بزيادة 3ر1 نقطة تعادل 1ر1 بالمئة.

ويرصد مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء حركة التعاملات التجارية في أسواق المواد الغذائية العالمية بقياس متوسط أسعار خمس سلع غذائية رئيسة هي الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر