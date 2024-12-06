"فاو" تسجل قفزة في أسعار الغذاء العالمية

شفق نيوز/ سجلت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الجمعة، قفزة في أسعار الغذاء العالمية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى منذ نيسان/ أبريل 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

وسجل مؤشر "فاو" للأسعار، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، 127.5 نقطة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتفاعاً من 126.9 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهذا هو أعلى مستوى في 19 شهرا وبزيادة 5.7% عن العام الماضي.

وزاد مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 7.5% فوق المستويات التي شوهدت قبل شهر و32% فوق تلك التي سجلت قبل عام، مدفوعاً بالمخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل الأقل من المتوقع بسبب هطول الأمطار الغزيرة في جنوب شرق آسيا.

كما سجلت أسعار زيت الصويا ارتفاعاً بسبب الطلب العالمي الأقوى على الواردات، في حين ارتفع أيضاً زيت دوار الشمس واللفت.

وانخفضت مؤشرات أسعار المواد الغذائية الأخرى.

وتراجعت أسعار الحبوب بنسبة 2.7% عن تشرين الأول/ أكتوبر بفضل ضعف أسعار القمح والأرز، في حين انخفض السكر بنسبة 2.4% عن تشرين الأول/ أكتوبر مع بدء سحق الهند وتايلاند وتخفيف المخاوف بشأن آفاق المحاصيل في البرازيل.

وفي تقرير منفصل، خفضت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في العام الحالي من 2.848 مليار طن متري إلى 2.841 مليار طن، بانخفاض 0.6% عن العام الماضي لكنه لا يزال ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق.