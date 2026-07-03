"فاو" تسجل انخفاضاً عالمياً في أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي

ضفق نيوز- روما

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الجمعة، عن انخفاض طفيف في أسعار الغذاء خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث فاق ​تراجع أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار الزيوت ‌النباتية واللحوم.

وبلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة دولياً، 130.3 نقطة في حزيران/ يونيو الماضي، بانخفاض عن 130.8 في آيار/ مايو الماضي.

وانخفض المؤشر بالفعل في آيار/ مايو الماضي من أعلى مستوى في ثلاث ​سنوات في نيسان/ أبريل الماضي، عندما أدت حرب إيران إلى ارتفاع ⁠في أسعار الزيوت النباتية.

وقالت "فاو" إن قراءة حزيران/ يونيو الماضي أعلى بنسبة 1.7% عنها قبل عام، لكنها أقل بنسبة 18.7% من ذروة مسجلة في ​آذار/ مارس 2022 بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وانخفض مؤشر أسعار الحبوب 3.5% مقارنة بشهر آيار/ مايو الماضي. وتعرضت أسعار القمح لضغوط نتيجة التقدم السريع في الحصاد وتوقعات ​وفرة الإمدادات في منطقة البحر الأسود، بينما تراجعت أسعار الذرة بسبب وفرة ​الإمدادات المتوقعة من أميركا الجنوبية وانخفاض أسعار النفط الخام.

ارتفع مؤشر "فاو" للرز 3.2%، مدعوماً ‌بالطلب ⁠الآسيوي القوي على رز إنديكا.

وانخفضت أسعار السكر 5.7%، حيث شجع انخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل المصانع على استخدام المزيد من قصب السكر في الإنتاج. إلا أن مخاوف بشأن التأثير المحتمل لظاهرة النينيو على الإنتاج في الهند ​وتايلاند حدت من ​الانخفاض الإجمالي.

وتراجعت أسعار ⁠منتجات الألبان 1.5%، متأثرة بزيادة العرض.

ارتفع مؤشر "فاو" للحوم بنسبة 0.4% عن الشهر السابق ليسجل مستوى جديداً ​غير مسبوق، بقيادة الدواجن وسط طلب عالمي قوي.

ارتفعت أسعار ​الزيوت النباتية ⁠3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار زيت النخيل وزيت الشلجم (اللفت)، ويرجع ذلك لأسباب منها الطلب على وقود الديزل الحيوي.

وفي تقرير منفصل، توقعت "فاو" أن يصل إنتاج الحبوب ⁠العالمي ​في 2026 إلى 2.983 مليار طن، وهو ​ما لم يتغير كثيراً عن تقديراتها الشهرية السابقة. والتقدير أقل بنسبة 1.9% من ذروة 2025 ​لكنه يظل ثاني أكبر رقم مسجل.