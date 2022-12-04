"فاو": انخفاض مؤشرات الجوع في العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة

شفق نيوز/ كشفت منظمة الاغذية والزراعة " فاو"، يوم الأحد، أن مؤشرات الجوع في العراق قد انخفضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقالت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "اتجاهات الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية انخفض في العراق خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تبدأ من العام 2019 ولغاية العام 2021 والتي بلغت 15.9% بعد أن كانت 17.4% خلال الأعوام الثلاثة التي سبقتها والتي بدأت من العام 2018 ولغاية العام 2020 ومنخفضة عن الاعوام الثلاثة التي سبقتها أيضا والتي تبدأ من 2017 ولغاية 2019 والتي بلغت 18.1%".

وأضافت المنظمة انه "بالرغم من انخفاض مؤشرات الجوع في العراق إلا أنها مازالت عالية مقارنة بدول الجوار باستثناء الأردن التي ارتفع فيها مؤشر الجوع الى 16.9%، فيما كان مؤشر الجوع في ايران 4.1% ، وفي تركيا 2.5% ، وفي السعودية 3.7% ، وفي الكويت 2.7%".

كما أشارت المنظمة إلى أن، "اعلى مؤشر للجوع من بين الدول العربية كان من نصيب اليمن حيث سجل فيها 41.4%، في حين كان اقل مؤشر للجوع من بين الدول العربية من نصيب الجزائر التي سجلت 2.5%".

ووفقا لتقرير المنظمة، فإن "المسافة للوصول إلى العديد من أهداف التنمية المستدامة تتسع كل عام بالرغم من وجود جهود لإحراز تقدم نحو الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، لكنها تثبت أنها غير كافية في مواجهة سياق أكثر تحديًا وغموضًا"، عازيا ذلك إلى "انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الذي سيستمر باستمرار التحديات (مثل النزاعات والظواهر المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية) إلى جانب ارتفاع تكلفة الأطعمة المغذية وتزايد عدم المساواة في تحدي الأمن الغذائي والتغذية".