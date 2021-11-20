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فاكهة نادرة في ديالى مهددة بالانقراض بسبب الاهمال

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-20T11:50:00+0000
فاكهة نادرة في ديالى مهددة بالانقراض بسبب الاهمال

شفق نيوز/ حذر مسؤول زراعي في ديالى، يوم السبت، ان أحد أندر أنواع الفاكهة مهدد بالانقراض بسبب شح المياه وغياب الدعم الحكومي.

وقال مسؤول شعبة زراعة مندلي، قيس المندلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الرمان الاسود بدأ يحتضر في مناطق مندلي بسبب الجفاف وغياب الدعم ومشاريع اكثاره في البساتين والمناطق الزراعية".

ودعا الى "خطط زراعية فاعلة لنشر الرمان الاسود في مناطق ديالى والمشاتل الزراعية باعتماد الية الاقلام غير المكلفة للحفاظ على هذا الصنف النادر ذو الفوائد الاقتصادية والطبية الكثيرة".

واشار الى ان "عمليات زرع الرمان الاسود في مناطق مندلي للحفاظ عليه وبرعاية مستمرة"، مشددا على "ضرورة ايلاء اهتمام جدي من قبل  الجهات المعنية لرعاية الرمان النادر وحمايته من التلاشي والانقراض".

واوضح المندلاوي ان "الرمان اسود القشر اما حبوبه فهي حمراء او صفراء اللون، كما ان طول شجرة الرمان النادر اقصر من الرمان الطبيعي كما ان ثماره اقل ويعد الصنف النادر بديالى، وقد بدأ يتناقص بشكل كبير في مندلي بسبب الجفاف وغياب مشاريع اكثاره في المناطق الزراعية".

ةيسمى الرمان الاسود "عنار سيه" بلهجة سكان مندلي شرقي ديالى، وهو صنف نادر من الرمان يعد علاجا للكثير من الامراض وذو فوائد صحية كثيرة.

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