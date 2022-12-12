"غير مشجّعة".. برلماني ينتقد قوانين الاستثمار: يجب تعديلها

شفق نيوز/ شدد عضو مجلس النواب العراقي، باسم الغريباوي، يوم الاثنين، على ضرورة تعديل قوانين الاستثمار وعقارات الدولة بما ينسجم مع المرحلة الجديدة، فيما أشار إلى وجود تحرك للاستثمار في المجالين الصناعي والزراعي.

وقال الغريباوي، وهو نائب عن محافظة واسط، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحركاً للاستثمار في حقول الزرازير وواسط وزرباطية وغيرها"، مبيناً أن "حصة المحافظة من الاستثمار قليلة بسبب وجود قوانين غير مشجعة، وأيضا قانون عقارات الدولة الذي يقف بوجه المستثمر، إضافة إلى الفساد الإداري الذي يشلّ حركة كل مشروع استثماري أو تنمية في البلاد".

وأضاف: "تم تشكيل لجنة مؤخرا للمشاريع الاستراتيجية الاستثمارية، وهناك مشاريع يجري العمل فيها، كما هناك تحركاً للعتبات المقدسة لبحث إمكانية الاستثمار في بعض الأماكن".

وأوضح النائب، وهو عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، أن "أهم المشاريع الاستثمارية في واسط هو مصفى واسط الاستثماري، ومطار المحافظة، والمدينة الصناعية، ومعمل الزيوت، وغيرها، وهناك مشاريع عديدة يمكن أن يتم استثمارها في المجالين الصناعي والزراعي".

وختم الغريباوي، حديثه بالقول: "هناك رغبات بالاستثمار الزراعي في واسط، لكن المشكلة ترجع إلى قوانين الدولة، لذلك يجب تعديل قوانين الاستثمار والعقارات بما ينسجم مع المرحلة الجديدة، ويشجع المستثمر حتى في مجال النفط، للارتقاء بوضع البلاد الاقتصادي، والابتعاد في الوقت نفسه عن النفط".