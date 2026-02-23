غولدمان ساكس يخفض توقعات إنتاج نفط العراق في 2026

شفق نيوز- متابعة

خفض بنك Goldman Sachs، في أحدث تقرير له صدر، اليوم الاثنين، توقعاته لإمدادات النفط من العراق لعام 2026، عازياً ذلك إلى النقص الفعلي في الإنتاج مقارنة بالتقديرات السابقة.

وجاء هذا التعديل ضمن مراجعة البنك لتوقعاته لأسعار النفط، إذ رفع تقديراته لأسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط للربع الرابع من عام 2026، مدعوماً بانخفاض مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح البنك في مذكرته، وتابعتها وكالة شفق نيوز، أن تراجع الإنتاج الفعلي في العراق كان من بين العوامل التي دفعته إلى خفض توقعاته لإمدادات النفط خلال 2026، إلى جانب دول أخرى مثل إيران وفنزويلا وكازاخستان، نتيجة استمرار فجوة الإنتاج الفعلي عن المستويات المقدّرة سابقاً.

وأشار إلى أن التحديات التشغيلية وضعف النمو الإنتاجي شكّلا عاملين رئيسيين وراء هذه المراجعات.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لإمدادات الأميركيتين وبعض الدول الأساسية ضمن تحالف OPEC+ التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة، متوقعاً أن يبدأ التحالف زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من الربع الثاني 2026، في حال لم تشهد الأسواق تراكمًا كبيراً في المخزونات.

ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه البنك فائضاً في المعروض النفطي العالمي خلال 2026، مع بقاء الفائض عند مستويات مماثلة، شريطة عدم حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات.

ويُعد Goldman Sachs بنكاً استثمارياً أميركياً تأسس عام 1869، ويُصنّف من بين أكبر المؤسسات المالية في العالم، إذ يتخصص في إدارة الأصول وترتيب صفقات الاندماج والاستحواذ وتقديم الاستشارات المالية للحكومات والشركات الكبرى، ويُعد من أبرز الفاعلين في وول ستريت وله تأثير ملحوظ في الأسواق والاقتصاد العالمي.