غولدمان ساكس يحذر: النفط قد يتجاوز 100 دولار الأسبوع المقبل

شفق نيوز- واشنطن

ذكر بنك غولدمان ساكس، بأن أسعار النفط من المرجح أن تتجاوز 100 دولار للبرميل الأسبوع المقبل إذا لم تظهر أي بوادر لحل الأزمة الحادة التي تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، محذرا من أن المخاطر الصعودية لتوقعاته الأساسية تتزايد بسرعة أكبر.

وقال البنك إنه "يعتزم إعادة النظر في توقعاته لأسعار النفط قريبا إذا لم تظهر أدلة تدعم افتراضه بعودة تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعته تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتبلغ توقعاته الحالية لأسعار خام برنت 80 دولارا للبرميل في آذار/مارس و70 دولارا للبرميل في الربع الثاني.

وأضاف البنك "نعتقد الآن أيضا أنه من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط، خاصة المنتجات المكررة، ذروة عامي 2008 و2022، إذا استمر انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز طوال شهر آذار/مارس".

ومن المتوقع أن يسجل النفط الخام أقوى مكاسب أسبوعية له منذ التقلبات الشديدة التي شهدتها جائحة كوفيد-19 في ربيع عام 2020، بعد أن أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى توقف الشحن وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.

وتشير تقديرات غولدمان ساكس حاليا أن متوسط التدفقات اليومية عبر مضيق هرمز انخفض بنسبة 90 بالمئة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، أن بلاده ستدخل على خط تأمين الملاحة في مضيق هرمز عبر توفير الحماية للسفن ومرافقتها أثناء العبور.

فيما قال بنك باركليز إن "خام برنت قد يصل إلى 120 دولارا للبرميل إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط لعدة أسابيع أخرى".