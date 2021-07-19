غولدمان ساكس يتوقع وصول سعر برميل النفط الى 80 دولاراً

شفق نيوز/ قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إن اتفاق أوبك+ لزيادة إمدادات النفط يدعم وجهة نظره بشأن أسعار الخام ويتوقع "رفعا" طفيفا لتوقعاته لفصل الصيف حتى يبلغ برنت 80 دولارا للبرميل.

واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، أمس الأحد على زيادة المعروض النفطي من أغسطس آب لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.

وقال غولدمان ساكس "اشتمل الاتفاق على نقطتي تركيز بارزتين: زيادة معتدلة في الإنتاج والتي تبقي السوق في حالة عجز في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى توجيهات لزيادة السعة التي ستكون مطلوبة في السنوات القادمة في ظل تنامي نقص الاستثمار".

وأضاف أن "الاتفاق يتماشى مع وجهة نظره القائلة بأن أوبك يجب أن تركز على الحفاظ على سوق حاضرة في شح طوال الوقت مع توجيهها لزيادة القدرات المستقبلية وتثبيط الاستثمارات المنافسة".

واشار غولدمان الى ان اتفاق أوبك+ يمثل "صعودا" دولارين للبرميل مقابل 80 دولارا للبرميل في توقعاته لسعر خام برنت قي فصل الصيف وزيادة خمسة دولارات لتوقعاتها البالغة 75 دولارا للبرميل للعام المقبل.

ومع ذلك، يتوقع غولدمان أن تتذبذب أسعار النفط في الأسابيع المقبلة بسبب المخاطر من سلالة دلتا وبطء وتيرة تطورات العرض مقارنة بالزيادة مؤخرا في نشاط التنقل.

ومع تحقق معظم زيادة الطلب التي توقعها لفصل الصيف بالفعل، ومع تزايد الرياح المعاكسة من سلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19، قال غولدمان إن الحافز لجولة الصعود التالية في الأسعار يتحول من جانب الطلب إلى جانب العرض، مع وجود احتمالات رفع لتوقعات الأسعار في الأشهر القادمة.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين بعد أن تغلبت مجموعة أوبك+ المنتجين على الانقسامات الداخلية واتفقت على زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف بشأن تخمة المعروض وسط زيادة حالات كوفيد-19.