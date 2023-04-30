أغنى 10 مدن في العالم

شفق نيوز/ كشفت شركة الاستشارات البريطانية "Henley & Partners" عن أغنى المدن في العالم، والذي يعتمد على سرعة نمو عدد المليونيرات في السنوات العشر الماضية.

ووفقاً بيانات من 97 مدينة موزعة على 9 أقاليم حول العالم، قسم التقرير المدن بناء على عادات الإنفاق لأكثر من 150 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفعة مع التركيز على أولئك الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار بأكثر من 10 ملايين دولار، بحسب شبكة "CNBC عربية".

وجاءت نيويورك في المركز الأول، إذ زاد عدد الأشخاص بالغي الثراء ما بين 2012 و2022 بنحو 40%، حيث يعيش هناك 340 ألف شخص تتجاوز ثروتهم مستويات المليون دولار، و724 شخصاً تتخطى ثروتهم 100 مليون دولار، بجانب 58 مليارديراً.

وكان تقرير "Henley & Partners" أظهر أن مدينة هانغتشو في الصين هي الأسرع في العالم من حيث زيادة عدد الأشخاص بالغي الثراء خلال آخر 10 سنوات.

أما طوكيو فكانت في المرتبة الثانية من حيث أغنى مدن العالم، حيث يعيش هناك 290.3 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفة، كما أنها موطناً لـ250 شخصاً من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار.

ووفقاً لتقرير الشركة فإن أغنى عشر مدن في العالم هي:

-1- نيويورك (أميركا)

-2- طوكيو (اليابان)

-3- منطقة خليج سان فرانسيسكو (أميركا)

-4- لندن (بريطانيا)

-5- سنغافورة (سنغافورة)

-6- لوس أنجلوس (أميركا)

-7- هونغ كونغ (هونغ كونغ)

-8- بكين (الصين)

-9- شنغهاي (الصين)

-10- سيدني (أستراليا)