أغلى 10 مدن في قارة آسيا والعالم لسفريات العمل

شفق نيوز/ كشف تقرير جديد، يوم الاربعاء، عن أغلى المدن في آسيا والعالم للسفر بغرض العمل، وسط تواجد ثلاث مدن صينية وأربع أميركية ضمن المراكز العشرة الأولى.

ووفقاً لتصنيف ECA International لعام 2023، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن مدينة هونج كونج تظل أغلى موقع في المنطقة لسفر العمل في اسيا، فيما تصدرت نيويورك المركز الأول بأغلى مدينة في العالم فيما يتعلق بالسفر لغرض العمل.

بالنسبة لقارة آسيا فإن مدينة هونغ كونغ ظلت للسنة الثانية أغلى موقع في آسيا واحتلت المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط تكلفة رحلة العمل إلى هونغ كونغ إجمالي 520 دولارًا أمريكيًا في اليوم، يمثل هذا انخفاضًا طفيفًا قدره 4 دولارات أمريكية عن إجمالي العام الماضي.

وتوفر متوسط تكاليف الإقامة في الفنادق، والتي تشكل الجزء الأكبر من أي بدل يومي، بالإضافة إلى وجبات الطعام والمشروبات وغسيل الملابس وتكاليف سيارات الأجرة والضروريات اليومية.

وتفوقت سنغافورة على طوكيو لتصبح ثاني أغلى مدينة في آسيا المرتبة 19 على مستوى العالم لزيارتها من أجل العمل ومتوسط التكلفة اليومية لرحلة العمل إليها وبلغ متوسط 515 دولارًا أمريكيًا.

وجاءت طوكيو ثالثا في أغلى مدينة تزورها في آسيا وجاءت مدينة شنغهاي الصينية رابعا، وبعدها جاءت سيول الكورية الجنوبية خامسا .

عالميا وحسب التقرير فان مدينة نيويورك الأمريكية لا تزال للسنة الثانية أغلى موقع في العالم لسفر العمل، حيث يبلغ متوسط التكلفة اليومية لرحلة العمل 796 دولارًا أمريكيًا.

وجاءت سويسرا هي موطن لأغلى مدينتين في أوروبا لسفر الأعمال، وهما جنيف وزيورخ، التي احتلت المرتبة الثانية والرابعة على الترتيب، وجاءت واشنطن الامريكية بالمرتبة الثالثة، ومدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بالمرتبة الخامسة .

وحسب التقرير فان مدينة واحدة افريقية وهي لواندا الانغولية هي أغلى مدينة في إفريقيا واحتلت تاسع أغلى مدينة على مستوى العالم.