"غلوبال فاينانس" تعلن أسماء أكبر الشركات العالمية المفلسة بسبب كورونا

شفق نيوز/ أعلنت مجلة "غلوبال فاينانس" المختصة بتصنيف دول العالم، يوم الاحد، عن قائمة بـ15 شركة عالمية افلست خلال عام 2020، إثر تفشي جائحة كورونا.

وقالت الشركة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الوباء العالمي دفع عددا من الشركات المهتزة إلى حافة الإفلاس وخاصة في الولايات المتحدة التي ظهر بها الوباء بشكل كبير، وكافحت هذه الشركات قبل وقت طويل من انتشار الوباء، وتبع ذلك مزيج من بعض أو كل العلاجات المعتادة والمؤلمة ضد الإعسار المالي منها تسريح العمال وخفض الميزانية ، وبيع الأصول ، وإعادة التمويل أو إعادة هيكلة الديون".

وذكرت المجلة انه "من المتوقع على نطاق واسع أن يساعد لقاح فيروس كورونا على انتعاش الاقتصاد العالمي وضخ حياة جديدة في تلك القطاعات التي عانت أكثر من غيرها. ومع ذلك ، فإنها لن تكون قادرة على إصلاح المشاكل الناجمة عن تحمل أعباء الديون الهائلة ، والتغيرات في عادات المستهلكين ، من خلال إدارة غير ناجحة ونموذج الأعمال"، موضحة أن "تلقي إجراءات الإفلاس الضوء على كل هذه القضايا وتتطلب غالبًا حلولًا مؤلمة، إنها حبوب مريرة يجب ابتلاعها ، ومع ذلك - في كثير من الحالات - ضرورية لبدء مرحلة جديدة أكثر ازدهارًا لهذه الشركات".

ووفقا للبيان فأن الـ15 شركة التي افلست بسبب وباء كورونا هي:-

1-شركة هيرتز الامريكية لتاجير السيارات والتي بلغت ديونها 24.3 مليار دولار كان تأثير كوفيد -19 على الطلب على السفر مفاجئًا ودراميًا ، مما تسبب في انخفاض مفاجئ في إيرادات الشركة والحجوزات المستقبلية وقد دفعها لالتسريح 20 الف موظف.

2- شركة الاتصالات فرونتير الامريكية وبديون بلغت 21.86 مليار دولار بدأت شركة الإنترنت والتلفزيون والهاتف إجراءات إنقاذ الأعمال في نيسان مع عبء الديون، تعمل فرونتير في 29 ولاية عبر الولايات المتحدة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة والمتوسطة الحجم.

3- شركة خطوط لاتام الجوية التشيلية وبديون بلغت 17.96 مليار دولار ، وتعد الشركة أكبر شركة طيران في أمريكا الجنوبية وأكبر شركة تدخل في الإدارة هذا العام على مستوى العالم، تقدمت شركة Latam Airlines للحصول على الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في نيويورك في ايار. واجهت العديد من نفس المشاكل من قبل نظرائها في المنطقة وحول العالم أثناء الوباء ، باستثناء أن كومة ديونها كانت أكبر بكثير.

4- شركة إنتلسات لتشغيل الاقمار الصناعية في لوكسمبورج بديون بلغت 16.8 مليار دولار أجبر الوباء العالمي شركة تشغيل الأقمار الصناعية في لوكسمبورج وفرجينيا ، التي تعاني بالفعل ، على تقديم طلب للفصل 11 في ايار ، وهي خطوة تهدف إلى البقاء في العمل أثناء انتظار إعادة توجيه عائدات المزاد الخاص بأحد أطيافها لتكنولوجيا 5G..

5- مجموعASCENA سلسلة متاجر للتجزئة الامريكية بديون بلغت 12.5 مليار دولار.

رفعت دعوى الإفلاس في تموز ، وتم احتسابها من بين أسماء الشركات التابعة لها مثل Ann Taylor و Loft و Lou & Gray و Lane Bryant. في تشرين الثاني.

6- شركة الطاقة CHESAPEAKE الامريكية وبديون بلغت 11.79 مليار دولار

قبل عقد من الزمان ، ساعدت شركة Chesapeake Energy ومقرها أوكلاهوما سيتي في تحويل الولايات المتحدة إلى قوة عالمية من خلال التكسير الريادي ، وهي تقنية استخراج النفط والغاز من التكوينات الصخرية عن طريق حقن المياه عالية الطاقة والمواد الكيميائية. بحلول نهاية حزيران من هذا العام ، اعلنت عن إفلاسها وشطبها من بورصة نيويورك.

7- شركة الخطوط الجوية التايلاندية بديون بلغت 10 مليارات دولار.

اعتادت شركة الطيران الوطنية في تايلاند أن تشتهر بتقديم أفضل خدمة بين شركات الطيران الآسيوية. ليس بعد الآن ، وفقًا لعملائها ، وقد يكون لذلك علاقة بحقيقة أن تايلاند سجلت خسائر صافية لمدة سبع من السنوات العشر الماضية ، مما يجعل من الصعب الاستثمار في التحسينات والترقيات اللازمة. وجه الوباء ضربة قاضية للشركة ، التي طلبت في شهر ايار الحماية من الإفلاس (أو "إعادة تأهيل الديون" ، كما يطلق عليه في تايلاند) مطالبةً بعبء ديون يقدر بنحو 300 مليار بات في وقت التقديم ، أي ما يعادل تقريبًا 10 مليار دولار.

8- شركة MCDERMOTT النفطية العالمية في الولايات المتحدة الامريكية بديون بلغت 9.86 مليار دولار .

جعل وباء الفيروس التاجي لشركة خدمات حقول النفط McDermott International التخلف عن سداد قروضها. نتيجة انخفاض الأسعار ومنذ ذلك الحين خرجت من الإجراءات من خلال خطة إعادة الهيكلة التي تضمنت بيع شركة Lummus Technology التابعة لها. مع استعداد أسعار النفط للانتعاش في عام 2021 ، يبدو أن التفاؤل عاد في الشركة التي يقع مقرها في هيوستن.

9- شركة فالاريس لحفر الابار النفطية في المملكة المتحدة بديون تقدر 7.85 مليار دولار.

التراجع الذي شهدته أسعار السلع منذ عدة سنوات، والذي تفاقم بسبب الوباء ، أجبر العديد من شركات النفط والغاز على التخلف عن سداد ديونها. من بينها ، أكبر شركة في الخارج وحفر الآبار في العالم ، Valaris ومقرها لندن ، والتي تقدمت بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في 19 اب.

10- شركة ديجيسيل للهواتف المحمولة دولة جامايكا بديون بلغت 7.4 مليار دولار

الهواتف المحمولة Digicel منتشرة في كل مكان في منطقة البحر الكاريبي. ومع ذلك ، الشركة تكافح منذ سنوات انخفاض الإيرادات وزيادة تكاليف التشغيل. تقدمت الشركة الأيرلندية التي يقع مقرها الرئيسي في جامايكا ، والتي تتخذ من برمودا مقراً لها ، بطلب إفلاس في نيويورك في ايار.

11- شرك SEADRILL لحفر الابار المحدودة في المملكة المتحدة وبديون تبلغ 7.3 مليار دولار

أجبر انهيار الطلب على النفط الناجم عن عمليات الإغلاق وحظر السفر العديد من شركات الطاقة على إعلان إفلاسها.

12- شركة الخطوط الجوية النرويجية بديون بلغت 7.34 مليار دولار

حول تلك الخطوط الجوية منخفضة التكلفة - الرائدة في الرحلات الجوية عبر الأطلسي المخفضة ، حيز الإدارة في ديسمبر. تركت سنوات من التوسع الهائل المدعوم بالائتمان الشركة عرضة للصدمات. في الربع الثاني من عام 2020 ، انهار عدد ركاب الناقل بنسبة 99٪ بسبب الوباء وأصبح من المستحيل عليهم سداد الديون بالكامل وفي الوقت المحدد.

13- شركة أفيانكا للطيران الكولومبية بديون بلغت 7.27 مليار دولار

مع توقف السياحة في كل مكان تقريبًا ، كان من الصعب تتبع جميع شركات الطيران التي أفلست في عام 2020. للبقاء في الأعمال التجارية ، تخطط لقطع الطرق وترك ما يصل إلى 40٪ من أسطولها.

14- شركة جي سي بيني سلسلة متاجر التجزئة في الولايات المتحدة بديون بلغت 7.16 مليار دولار

لديها أكثر من 840 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، و 90.000 موظف ، و 118 عامًا في مجال الأعمال: في 15 ايار ، ، قدم جي سي بيني طلبًا لحماية الفصل 11 من الإفلاس.

أعلنت سلسلة متاجر الخصم أنها خرجت من الإفلاس بعد أن استحوذ عليها مالكو المراكز التجارية Simon و Brookfield. سيتم إغلاق ثلث متاجرها وتسريح 20 ألف عامل ، لكن هذا هو الثمن الباهظ للبقاء. سيحتفظ غالبية القوى العاملة في جي سي بيني بوظائفهم.

15- مجموعة نيمان ماركوس سلسلة متاجر في الويات المتحدة الامريكية بديون تبلغ 6.79 مليار دولار.

أصبحت سلسلة المتاجر الأمريكية الفاخرة ، التي تمتلك أيضًا برجدورف جودمان البارز في نيويورك ، أول بائع تجزئة رفيع المستوى يتقدم بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس عندما تقدم للفصل 11 في 7 ايار.

أثبتت المجموعة التي تتخذ من دالاس مقراً لها أن الإفلاس يمكن أن يكون فرصة لإعادة تركيز الأعمال وإعادة تنظيمها. في إطار خطة إعادة الهيكلة التي ألغت أكثر من 4 مليارات دولار من ديونها ، تمكنت المجموعة من الخروج من الفصل 11 في ايلول. ومع ذلك .