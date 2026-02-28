أغلبهم من الصين.. خبراء نفط يغادرون العراق على وقع القصف

شفق نيوز- البصرة

قال مصدر رسمي في محافظة البصرة، يوم السبت، إن عدداً كبيراً من خبراء النفط وأغلبهم ممن يحملون الجنسية الصينية غادروا العراق عبر منفذ سفوان الحدودي، بعد شن كل من إيران وإسرائيل ضربات متبادلة في المنطقة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المنفذ سجّل مغادرة 18 خبيراً نفطياً من شركة نفطية واحدة"، مشيراً إلى أن المغادرين "يحملون الجنسية الصينية".

وأشار المصدر إلى مغادرة أعداد أخرى من الخبراء في التوقيت ذاته، موضحاً أن المغادرة وقتية وتتعلق بظروف الحرب والمخاوف من أي استهداف مباشر أو غير مباشر.

ووفقاً للمصدر ذاته فإن خبراء النفط قرروا العودة إلى بلدانهم لحين اتضاح المشهد حول الحرب بين إيران وإسرائيل، لضمان الحصول على رحلات جوية قبل أي إغلاق محتمل للمطارات في دول الجوار.

وكانت إسرائيل شنت صباح اليوم ضربات جوية على إيران، التي ردت باستهداف عدد من المواقع داخل إسرائيل وعدد من دول المنطقة.