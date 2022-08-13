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أغلبها حوالات.. مبيعات "المركزي العراقي" تجاوزت المليار دولار في أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-13T09:07:14+0000
أغلبها حوالات.. مبيعات "المركزي العراقي" تجاوزت المليار دولار في أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و85 مليون دولار. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الاربعة التي فتح بها المزاد (الاحد والاثنين والاربعاء والخميس) مليارا واحدا و85 مليونا و674 الفا و 96 دولارا بمعدل يومي 271 مليونا و418 الفا و74 دولارا، منخفضا بمقدار 0.32% عن الاسبوع الذي سبقه. 

واضاف مراسلنا؛ ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت فيها المبيعات 288 مليونا و442 ألفا و352 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيها المبيعات 248 مليونا و335 ألفا و323 دولارا. 

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي  1460 دينارا لكل دولار.

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