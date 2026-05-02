إغلاق هرمز يرفع أسعار الأعلاف ويؤثر على سوق البيض في العراق

أكد مرصد إيكو عراق، يوم السبت، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن، ما انعكس على زيادة أسعار بيض المائدة في العراق، فيما رجّح أن تتجه الحكومة إلى فتح باب الاستيراد لحين عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة أدى إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن"، مبيناً أن "من مكونات الأعلاف، كسبة فول الصويا، التي ارتفع سعرها من 550 ألف دينار إلى 700 ألف دينار للطن الواحد".

وأضاف أن "مادة البرمكس، وهي خليط من الفيتامينات ضمن الأعلاف، ارتفعت من مليون ونصف إلى مليوني دينار للطن".

وأكد المرصد، أن "السعر الرسمي لبيع كارتون بيض المائدة يتراوح بين 60 إلى 65 ألف دينار عراقي بحسب الحجم"، موضحاً أن "بيعه حالياً بسعر 80 ألف دينار يتم من قبل المضاربين والمخالفين لقرارات وزارة الزراعة".

ورجّح إيكو عراق أن "تقوم الحكومة بفتح استيراد البيض بهدف إعادة تكاليف الإنتاج إلى مستوياتها السابقة".

ويأتي ذلك في وقت سبق أن حقق فيه العراق أعلى إنتاج لبيض المائدة، ببلوغه نحو 7 مليارات بيضة في آب/أغسطس 2022، مع الإعلان عن تصدير جزء من الإنتاج إلى دول الخليج، في ظل دعم المشاريع المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني.