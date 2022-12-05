إغلاق بورصة الدولار.. انخفاض طفيف ببغداد وارتفاع في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اغلقتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 149450 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت أسعار الدولار صباح هذا اليوم قد بلغت 149500 دينار.

وأشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، قد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار.

أما في اربيل فقد سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 149600 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149500 دينار.