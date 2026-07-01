إغلاق الأسواق.. انخفاض الدولار في بغداد وارتفاعه بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، بشكل طفيف في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 154,950 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 155,100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 155,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154,900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,850 دينارًا مقابل 100 دولار.