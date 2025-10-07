إغلاق الثلاثاء يرفع أسعار الدولار في العراق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141150 ديناراً مقابل 100 دولار.