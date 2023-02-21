إغلاق البورصة.. انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 153500 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.