إغلاق البورصة: انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار. فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 149900 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 149600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.