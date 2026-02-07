غضب واسع في العراق.. استقطاع مبالغ كبيرة من رواتب الموظفين والمتقاعدين

شفق نيوز- بغداد

تفاجأ عدد من الموظفين والمتقاعدين، بعد تسلمهم رواتبهم الشهرية، باستقطاع مبالغ كبيرة، ما أثار حالة من الاستياء والقلق في الأوساط الوظيفية والتقاعدية.

وطالب المتقاعدون والموظفون، عبر وكالة شفق نيوز، مجلس النواب والجهات الرقابية المعنية بـ"فتح تحقيق عاجل في الموضوع، واستضافة المسؤولين في هيئة التقاعد وإدارات المصارف الحكومية ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد، للكشف عن أسباب تلك الاستقطاعات وغيرها من الملفات المشابهة لذلك، وضمان حقوق المستفيدين.

في السياق، أوضح مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن أحد أسباب الاستقطاع تعود إلى القروض والسلف الممنوحة للموظفين والمتقاعدين حيث عمدت بعض المصارف الحكومية إلى استقطاع مبالغ تعادل قسط شهرين أو أكثر دفعة واحدة، بدلاً من الاستقطاع الشهري المنتظم، ما تسبب بحدوث خلل كبير في قيمة الرواتب المستلمة.

وأضاف المصدر، أن هذا الإجراء ألحق أضراراً مادية بالعديد من الأسر خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مطالباً الجهات المختصة بـ"إعادة النظر في آلية الاستقطاع واعتماد الشفافية في التعامل مع المستفيدين والتحقيق بذلك التلاعب ومحاسبة المسؤولين المقصرين".

ويأمل الموظفون والمتقاعدون أن تتخذ الجهات المعنية خطوات سريعة لمعالجة هذه المشكلة ومنع تكرارها مستقبلاً، حفاظاً على الاستقرار المالي لشريحة واسعة من المجتمع.