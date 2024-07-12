غرف التجارة العراقية توقّع مذكرة تفاهم مع نظيراتها الاوروبية

شفق نيوز/ أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية العراق توماس سايلر، توقيع العراق مذكرة تفاهم مع غرف التجارة الاوروبية.

وقال سايلر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بمبادرة مني، وقع اتحاد غرف التجارة العراقية والغرف الأوروبية (نظيره على مستوى الاتحاد الأوروبي) اليوم في بروكسل مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل".

وأضاف أن "هذا التفاهم سيمنح الشركات العراقية إمكانية الوصول إلى خيارات أفضل للتعاون والتجارة مع الشركات في سوق كبيرة تضم أكثر من 40 دولة أوروبية، بما في ذلك الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

‏ وأكد أن "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص هو هدف سياسي رئيسي لتعاوننا مع العراق".