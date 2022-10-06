غرفة صناعة عمّان: العراق رابع أكبر مستورد "للصناعات الأردنية" في تسعة أشهر

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الخميس، ان العراق رابع أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال الأشهر التسعة من العام الحالي.

وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها ان "صادرات الغرفة خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022 وصلت إلى 5.461 مليار دينار، مقابل 3.619 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي".

واضافت ان "صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة تصل لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة".

واشارت الى ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحوذت على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال 9 أشهر من العام الحالي ما قيمته 2.810 مليار دينار"، مبينة ان "صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022 إلى 468 مليون دينار أردني مقابل 396 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 18 بالمئة".

واوضحت ان "صادرات الغرفة خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022، توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية والكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ، اضافة الى صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية وغيرها من الصناعات الاخرى".

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على العراق.