غرفة صناعة عمّان: العراق رابع أكبر مستورد للصناعات الاردنية خلال 10 أشهر

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الاحد، ان العراق كان رابع مستورد لدى صناعة عمان خلال 10 أشهر من العام الحالي 2023.

وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "صادرات الغرفة خلال 10 أشهر من العام الحالي 2023 وصلت إلى 5.857 مليارات دينار أردني، مقابل 6.262 مليارات دينار أردني للفترة نفسها من عام 2022.

واضافت انه "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق استحوذت على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال 10 أشهر من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 3.393 مليارات دينار أردني".

وأشارت إلى أن "صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال 10 أشهر من العام الحالي، إلى 717 مليون دينار أردني، مقابل 546 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 8.1 بالمائة وأصبحت رابع مستورد للصناعة الاردنية".

وأوضحت أنه "بالنسبة للتوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال 10 أشهر من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.562 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.658 مليار دينار أردني، والدول الإفريقية 58 مليون دينار أردني".

و الدولار الأمريكي يساوي نحو 70 دينارا اردنيا.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على العراق.