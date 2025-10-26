غرفة تجارة بغداد: عوامل داخلية وخارجية تشلّ حركة الأسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد

أكدت غرفة تجارة بغداد، يوم الأحد، أن العراق يواجه ركوداً اقتصادياً نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية.

وذكر المتحدث باسم الغرفة رشيد السعدي لوكالة شفق نيوز، أن "العراق بلد غير منتج لسلة غذائية أو صناعية، كما أن البنية التحتية لا تعوض الاعتماد الكبير على إيرادات النفط، فيما لا تمثل الإيرادات غير النفطية سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الدخل".

وأشار إلى أن "الفساد المالي والإداري والأزمات السياسية الداخلية ساهمت في تعميق الركود الاقتصادي".

وأضاف أن "البطالة ونزوح السكان في الوسط والجنوب أثّرت سلباً على الاقتصاد الوطني"، مشدداً على ضرورة "دعم الحكومة للمفاوض العراقي لتعزيز العلاقات الخارجية وإيجاد حلول سريعة للأزمات الاقتصادية".

أما العوامل الخارجية فهي بحسب السعدي "النزاعات الإقليمية، أبرزها حرب إيران وإسرائيل في حزيران/ يونيو الماضي، والمخاوف من اندلاع جولة جديدة من الصراع".

وخلص المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد إلى أن "هذه العوامل الداخلية والخارجية أدت جميعها إلى تراجع الحركة الاقتصادية في عموم البلاد".