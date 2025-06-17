غرفة التجارة الإيرانية: الصادرات إلى العراق لم تتراجع رغم الظروف

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني، يوم الثلاثاء، استمرار الصادرات الإيرانية إلى العراق رغم القيود والصعوبات الراهنة.

وفي تصريح أدلى به لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، أشار حسيني إلى أن "الصادرات الإيرانية للعراق لم تتراجع رغم الظروف الراهنة والمضايقات القائمة، ولا تزال تحافظ على وتيرتها المستقرة"، موضحاً أن "العراق لا يزال سوقاً مهماً واستراتيجياً لإيران".

كما شدّد على أهمية إدارة التجارة الخارجية بشكل منظم وهادف، وقال: "من الضروري أن يتم توجيه وتنسيق عمليات التصدير والاستيراد بشكل فعال لضمان استغلال الطاقات والفرص الاقتصادية المتاحة".