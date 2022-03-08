غرب القرنة النفطي يعاود انتاجه بعد الانتهاء من الصيانة

شفق نيوز/ اعلن مسؤول في شركة نفط البصرة، اليوم الثلاثاء، عن معاودة انتاج حقل غرب القرنة بعد الانتهاء من الصيانة.

وقالت منصة S&P Global Commodity Insights نقلاً عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "انتاج النفط من حقل نفط غرب القرنة 2 العراقي البالغ 400 ألف برميل يوميًا سيعود بعد الانتهاء من الصيانة"، مبينا انه من "المتوقع أن يعود بكامل طاقته في غضون ساعات، مما يعيد ما يقرب من 10 ٪ من إنتاج النفط الخام في البلاد".

واضاف المسؤول إن "عمليات الصيانة انتهت الساعة الثامنة صباحاً وعادت للعمل مرة أخرى"، معرباً عن امله في "إعادة الانتاج البالغ 400 ألف برميل في اليوم بنهاية اليوم".

وتم إغلاق غرب القرنة 2 في 21 فبراير/ شباط للصيانة التي كان من المتوقع أن تستمر لمدة شهر.

والحقل العملاق الواقع في جنوب العراق تديره شركة النفط الروسية لوك أويل التي تمتلك 75٪ من أسهمها، وقد أعلنت عن خطط لتوسيع الإنتاج هناك إلى ذروة 800 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2027.

وتحتفظ شركة نفط البصرة المملوكة للدولة في العراق ببقية الحقل.