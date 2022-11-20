غداً.. انطلاق معرض العراق للبناء والانشاءات بمشاركة دولية واسعة

شفق نيوز/ اعلنت شركة عراقية مختصة بتنظيم المعارض الدولية، يوم الأحد، عن انتهاء الاستعدادات لانطلاق فعاليات معرض العراق للبناء والإنشاءات والبنية التحتية على أرض معرض بغداد، بمشاركة اكثر من 130 شركة عراقية وعربية واجنبية.

وقال مدير شركة "الصروح" محمد سلمان العنزي، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض سينطلق يوم غد الاثنين للفترة من الحادي والعشرين وحتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 130 شركة متخصصة في مجال الإعمار والبناء والإنشاءات".

وبين أن "المعرض سيشهد عرض كل ما يخص مواد البناء والديكورات وتكنولوجيا البناء الحديث والإستشارات وأنظمة الطاقة والآليات والمكائن الصناعية ومنتجات الاسمنت والخرسانة وخدمات التصميم الداخلي وأدوات ولوازم البناء والتشييد".

وأشار العنزي إلى "أهمية إقامة مثل هذه المعارض، لدعم قطاعات الدولة وتبادُل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يُسهم في إنشاء مشاريع استثمارية تخدم البلاد في مجالات البناء والإنشاءات والبنى التحتية".

ولفت إلى أن "الشركات المشاركة تتنافس من خلال ما تقدمه من منتجات تشكل حجر الأساس في تطوير البنية التحتية التي تحتاجها السوق المحلية".