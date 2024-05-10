غداً.. العراق يطلق جولات التراخيص النفطية‎

شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن يوم غد السبت، سيشهد بداية لتقديم الشركات العالمية على جولات التراخيص التي تقوم بها الوزارة.

‎وقال عبد الغني، في بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الوزارة تعمل على تطوير الحقول النفطية والرقع الاستكشافية الواعدة في قطاعي النفط والغاز المختلفة، مشيرا إلى تفعيل جولة التراخيص الخامسة التي كانت مجمدة، بجانب توقيع عقود جديدة مع الشركات.

وأوضح أن كميات الغاز المتوقع إنتاجها من هذه الجولة تقدر بحوالي 800 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، موضحا أن العراق بحاجة ماسة لهذه الكميات.

وبحسب البيان، أطلقت الوزارة جولة التراخيص الخامسة التكميلية وجولة التراخيص السادسة، واللتان تستهدفان 30 حقلا نفطيا ورقعة استكشافية ستكون في الحدود الغربية من العراق ابتداءً من محافظة نينوى والأنبار والنجف وكربلاء والديوانية.

‎وأوضح البيان أن يوم السبت سيكون الموعد لعرض الفرص أمام 22 شركة أبدت رغبتها بالحصول على تلك الفرص ومنها شركات كبيرة وعالمية معروفة بقدرتها على الاستثمار في مجال النفط والغاز.

‎وكشف عبد الغني، أن العراق سيحصل على أكثر من 3459 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز من خلال هاتين الجولتين.

‎ومن جهة أخرى، فعلت وزارة النفط العراقية المشاريع المتكاملة، ووقعت مذكرتي تفاهم أحداها مع شركة روسية لاستثمار حقل الناصرية بطاقة تزيد على 300 ألف برميل يوميا، كما تتضمن إنتاج النفط واستثمار الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وإنشاء مصفى يتناسب مع حجم الإنتاج النفطي، فضلا عن إنشاء مصنع للبتروكيمياويات في ذات الحقل.

‎وأضاف عبد الغني، أن هناك مشروعا آخر هو مشروع جنوب البصرة المتكامل الذي يستثمر حقل الطوبة النفطي بطاقة إنتاج 200 ألف برميل يوميا ويتضمن المشروع إنتاج النفط واستثمار الغاز وإنشاء محطة كهرباء إضافة إلى إنشاء مصفى ومجمع للبتروكيمياويات في ذات الحقل.