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غداً الثلاثاء.. 25 مليوناً سلفة و150 مليوناً قرضاً لشراء دار سكنية في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-21T12:39:58+0000
غداً الثلاثاء.. 25 مليوناً سلفة و150 مليوناً قرضاً لشراء دار سكنية في العراق
غداً الثلاثاء.. 25 مليوناً سلفة و150 مليوناً قرضاً لشراء دار سكنية في العراق

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