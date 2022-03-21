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غداً الثلاثاء.. 25 مليوناً سلفة و150 مليوناً قرضاً لشراء دار سكنية في العراق
Category: اقتصـاد
Date: 2022-03-21T12:39:58+0000
غداً الثلاثاء.. 25 مليوناً سلفة و150 مليوناً قرضاً لشراء دار سكنية في العراق
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