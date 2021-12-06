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"غازبروم نفط" تكشف خطتها بتوسيع الإنتاج في حقل سركالا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-06T17:41:34+0000
"غازبروم نفط" تكشف خطتها بتوسيع الإنتاج في حقل سركالا

شفق نيوز/ أعلنت شركة "غازبروم نفط"، يوم الاثنين، انها ستباشر بحفر البئر الخامس في حقل سركالا النفطي بإقليم كوردستان منتصف العام المقبل.

وقال رئيس الشركة سيرغي بيتروف، في تصريح صحفي "لقد أعطانا البئر الرابع معرفة جديدة بالحقل، وخططنا لحفر البئر التالي (سركالا-5). وبحسب خارطة الطريق، يجب أن يبدأ الحفر في منتصف عام 2022 وينتهي في أوائل عام 2023. ونتوقع أن يكون الإنتاج من البئر الجديد بين 7 الى 8 آلاف برميل يوميا".

أما بالنسبة لكتلة "شاكال" في كوردستان، حيث تعمل شركة "غازبروم نفط"، فقد أكملت الشركة جميع الدراسات والتحليلات اللازمة للمعلومات الجيولوجية والتقنية وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن موارد الكتلة ضئيلة.

وخلص بيتروف إلى أن "التطوير المحتمل للكتلة غير مربح في ظل ظروف الاقتصاد الكلي الحالية".

وتشارك "غازبروم نفط" في اقليم كوردستان بتنفيذ مشروعين: شاكال وكرميان (حقل سركالا). وتبلغ حصتها كرميان 40%، والشركة الكندية وسترن زاغروس 40%، والحكومة المحلية 20%، وجرى إنتاج أول مادة للنفط في حقل كرميان في عام 2011. وتعتبر شركة "غازبروم نفط"، هي المشغل للمشروع منذ 29 فبراير/شباط 2016.

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