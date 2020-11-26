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"غازبروم" تعلن خطة خاصة لتطوير عملياتها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-26T11:51:10+0000
"غازبروم" تعلن خطة خاصة لتطوير عملياتها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها ما تزال مهتمة بتطوير عملياتها في سوق اقليم كوردستان، وتعتبر ان الشرق الاوسط ما يزال في إطار المصالح الاستراتيجية للشركة. 

وقال نائب مدير الاستكشاف والانتاج في "غازبروم" فاديم ياكوفليف انه على الرغم من القيود التي تسببت بها جائحة كوفيد19، فإننا واصلنا تطبيق مشاريعنا في المنطقة في العام 2020. البئر الرابع سيتم العمل به في حقل ساركالا ما سيسمح برفع وتعزيز مستوى الإنتاج". 

وقال ياكوفليف، بحسب بيان رسمي وزعته "غازبروم"، وورد لوكالة شفق نيوز، "اليوم، بعد انشاء قاعدة الإنتاج، وامتلاك الخبرة الضرورية وفهم الخصوصيات الجيولوجية للأرض، نبقى مهتمين في استكشاف خيارات التطوير الجديدة في المنطقة". 

وذكر بيان الشركة الروسية ان انتاج الشركة في اقليم كوردستان وصل الى 4 ملايين طن منذ بدء الإنتاج التجاري في حقل ساركالا. 

واوضحت الشركة ان "غازبروم نفت الشرق الاوسط"، واصلت تطبيق مشاريعها الإنتاجية الأساسية، بما في ذلك حفر البئر الرابعة. وسيزيد ذلك الانتاج الى 4,100 طن و32 الف برميل تقريبا. وسيتم افتتاح البئر في النصف الاول من العام 2021". 

واشار بيان الشركة الروسية الى ان "غازبروم" تشارك في العمل بمشروعين في اقليم كوردستان، شنكال وكرميان. وتبلغ حصة غازبروم في بلوك شاكال 80 في المئة، فيما تبلغ حصتها في بلوك كرميان 40 في المئة"، علما بان "غازبروم"  تعمل في حقل كرميان منذ فبراير 2016. 

 

 

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