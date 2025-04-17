عُمان تبدي استعدادها للتعاون مع العراق بمجالي الموانئ والمطارات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني، سعيد بن حمود المعولي، تطوير التعاون بمختلف المجالات، فيما أبدى الأخير استعداد بلاده لذلك، وخاصة بقطاعي الموانئ والمطارات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني للوزير العماني في بغداد، وعبّر السوداني عن ترحيبه بالمعولي، باعثاً تحياته إلى سلطان عُمان.

وأشار السوداني بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، إلى تطور وارتقاء مستوى التنمية وقطاع العمل والاستثمارات في العراق، ومنها قطاع الاتصالات، بفضل ما يشهده البلد من استقرار سياسي وأمني واجتماعي ونهضة اقتصادية، مؤكداً أن المشتركات الكثيرة بين العراق وسلطنة عُمان فرصة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، أشاد المعولي بما تحقق في العراق على مختلف المسارات، واستعرض نتائج مباحثاته في بغداد، مؤكداً استعداد القطاعين العام والخاص في بلاده للتعاون مع العراق في مجال الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية، كما أبدى استعداد بلاده للتعاون في قطاعي الموانئ والمطارات من خلال الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالمطارات العراقية المختلفة.